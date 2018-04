Flugrost und leichte Kratzer sind erwünscht

Marcel Maier (rechts) und Jonas Zug setzen in einem Schuppen von Zugs Vater in Hirrlingen alte Lanz-Traktoren instand. Das ist zum Teil schwere Arbeit, die sich am besten mit Hilfe von Maschinen bewerkstelligen lässt. Die ausgebaute Kurbelwelle im Bild wiegt 50 Kilogramm. Bild: Stifel