Stuttgart. Digitalisierung bestehe nicht nur im Ausbau des Internets, sondern auch in der Formulierung visionärer Ideen wie dem Einsatz von Flugtaxis. Das sagte die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär in einem Interview kurz nach ihrem Dienstantritt und musste sich dafür Spott und Häme gefallen lassen. Eine Konferenz des Stuttgarter Fraunhofer Instituts für Arbeitstechnik und Organisation hat jedoch gezeigt, dass der Einsatz von Passagierdrohnen und Flugtaxen nicht so weit entfernt ist, wie manch einer denkt.

Warum will man im Straßenverkehr überhaupt von der horizontalen auf die vertikale Ebene gelangen? Die Antwort ist einfach: Unten wird es einfach zu voll. 457 000 Stunden standen Autofahrer im vergangenen Jahr allein in Deutschland im Stau. Bis 2050 werden 9,7 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Setzt sich diese Entwicklung fort, würde es auf der Straße zum totalen Stillstand kommen. Wann die ersten Flugtaxis und Passagierdrohnen abheben, kann derzeit noch niemand sagen. Schon heute arbeiten Start-Ups und Konzerne an einer Vielzahl technischer Konzepte. Ein Beispiel ist die Bruchsaler Firma „Volocopter“.

In der Staustadt Stuttgart könnten Flugtaxis ein Heilsbringer sein, Ampeln wären kein Hindernis. Doch es gibt auch rechtliche und technische Bedenken: Wer darf die Drohnen lenken? Welche Regeln gelten in der Luft?

Institutsdirektor Florian Herrmann zufolge gibt es auch historische Argumente dafür, dass ein Einsatz von Flugtaxis kurz bevorsteht. Denn vom ersten Patent-Motorwagen von Carl Benz bis zum ersten serienmäßigen batteriebetriebenen Auto seien 127 Jahre vergangen, vom ersten herkömmlichen Lastwagen bis zum ersten elektrischen 122 Jahre. Ein zyklischer Entwicklungsschritt scheint also greifbar.

Wer sagt, dass nicht alles nur Hype ist? Denn in der Nachkriegszeit tauchten schon Themen wie autonomes Fahren und Flugtaxis auf. Daniel Duwe, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fraunhofer, glaubt nicht an einen Hype. „Wir sind über das Tal der Tränen hinaus“, so der Forscher. Soll heißen: die Entwicklung schreitet voran. Tilman Baur