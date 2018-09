Föderalismus am Ende?

Berlin. Eines der beliebtesten Argumente gegen den Bildungsföderalismus ist neben dem bildungspolitischen „Flickenteppich“, was zutrifft, aber nicht ganz so dramatisch, wie oft getan, jenes der „Kleinstaaterei“, welches danebenzielt. Denn NRW, Bayern, Baden-Württemberg oder Niedersachsen und Hessen liegen nach Bevölkerungszahl oder Wirtschaftsstärke auf einer Ebene mit den meisten unserer Nachbarländer. Sie sollten daraus etwas machen. Es ist nicht einzusehen, warum Finnen oder Dänen bildungspolitisch die Nase vorne haben.

Föderalismus ist Vielfalt. Wer ihn in der Bildungspolitik abschaffen will, zielt auf eine der letzten Kernkompetenzen der Länder. Es ist merkwürdig, dass viele von denen, die ein stärkeres zentralstaatliches Element fordern – zumeist in Bereichen, in denen es kriselt –, zugleich ihre Eigenart als Bayern, Schwaben, Brandenburger oder Sachsen betonen und von dieser kein Jota lassen wollen.

Wer die Zuständigkeiten der Länder weiter beschneiden will, geht diesen am Ende selbst ans Leder, verwandelt Landesregierungen in Präfekturen, in Verwaltungsstellen und macht Ministerpräsidenten und ihre Ressortschefs zu obersten Landesbeamten am Gängelband Berlins. Darauf läuft es hinaus. Und, nicht nur nebenbei: Deutschland hat in seiner Geschichte nicht die besten Erfahrungen gemacht, wenn das zentralstaatliche Element die Länder an die Wand gedrückt hat. Das Problem ist nicht der Föderalismus, sondern eine nicht enden wollende Experimentierlust in der Bildungspolitik, die selbst Ausdruck einer allgemeinen gesellschaftlichen Verunsicherung ist. Ob der Bund es besser kann? Was der falsch macht, ist dann überall falsch.