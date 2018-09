Förderung deutlich zu niedrig

Kurz vor Semesterstart ist die Nachfrage nach Wohnraum an den Hochschul-Standorten enorm. Für eine Wohnung sind oft horrende Mieten fällig – egal wie brüchig oder überlaufen mit Mitbewohnern sie ist. Die Wohnkostenpauschale des Bafög ist da nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Moses-Mendelssohn-Institutes (MMI) in Kooperation mit dem Onlineportal WG-Gesucht zeigt, wie teuer es ist, ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft (WG) in deutschen Hochschulstädten zu mieten. Das Berliner Institut erforscht unter anderem die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels auf die Immobilienmärkte. In der Studie wurden die Mietpreise von 96 Städten untersucht, in denen mehr als 5000 Studenten leben. Spitzenreiter im Preisvergleich ist München mit einer Warmmiete von im Schnitt 600 Euro (Vorjahr: 570 Euro). Aber auch in Baden-Württemberg wohnt es sich als Student nicht sonderlich kostengünstig: In Stuttgart sind im Schnitt monatlich 450 Euro (420 Euro) fällig. Ebenfalls unter die zehn teuersten Städte für WG-Zimmer im Land fallen Tübingen (Platz 8), Freiburg (9) und Konstanz (10).

Als Ursache für die Entwicklung der Mieten nennt Stefan Brauckmann, Direktor des MMI, „die Mischung aus einer zunehmenden Nachfrage, steigenden Preisen und mangelndem Angebot in den gefragten Hochschul-Standorten“. Besonders attraktiv werden Unistädte durch eine gut laufende Wirtschaft und viele Freizeit- und Kulturangebote. Um näher dran zu sein, sind Studenten laut Brauckmann meist bereit, bei Quadratmetern oder Ausstattung einzusparen, anstatt in günstigere Stadtteile zu ziehen. „Schon wenige hundert Meter Lage-Unterschied lassen die Studierenden zu anderen Entscheidungen kommen, hat unsere Untersuchung gezeigt.“ Entsprechend unterschiedlich würden sich daher auch von Quartier zu Quartier die Preise entwickeln.

Chemnitz ist mit einer Warmmiete von 230 Euro im Vergleich die günstigste Unistadt. Nur vier weitere Standorte kommen unter den Wert von 250 Euro monatlich – genau hier liegt aber die laut Bafög-Satz angesetzte Wohnkostenpauschale. Im August 2016 wurde sie erhöht, davor lag sie bei 224 Euro im Monat. Brauckmann sagt: „Diese amtliche Zahl spiegelt die Situation gerade in nachgefragten Hochschulstädten in keiner Weise wider.“

Raus aus den Ballungsräumen

Immerhin, der schwarz-rote Koalitionsvertrag sieht für das Bafög in der laufenden Legislaturperiode eine Milliarde Euro mehr vor. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) möchte das für eine Bafög-Reform nutzen. Ob dadurch die Wohnkostenpauschale angehoben wird, konnte das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE noch nicht beantworten.

Zwar werden die verstärkt ansteigenden Wohnkosten für Studierende beobachtet. Allerdings seien die Überlegungen noch nicht abgeschlossen, wie das Bafög verbessert werden soll. „Aber natürlich wird dabei auch nochmals der Frage der Wohnkosten besonderes Augenmerk zu widmen sein“, sagt Ministeriumssprecherin Svenja Marx. Sie verweist auf Hochschulen in kleinen Städten außerhalb der Ballungsräume: „Wer mit einem beschränkten Budget ein Studium stemmen muss, kann also durch die Standortwahl durchaus bereits mit den derzeit geltenden Förderungssätzen bei den Wohnkosten sparen.“ Das, so Marx, müsse keine Abstriche bei der Ausbildungs-Qualität bedeuten.

Für die Studierenden bedeutet das aber: Der eigene Geldbeutel und der der Eltern entscheidet über den Standort. Zudem wird nicht in jeder Stadt der angestrebte Studiengang, die gewünschte Vertiefungsrichtung angeboten. Und: Trotz einer Zusage müssen manche also auf eine bestimmte akademische Laufbahn verzichten, da das Budget für eine Unterkunft etwa in München oder Stuttgart nicht reicht.

Die Mieten für WG- oder Einzelzimmer in Wohnheimen bestätigen immerhin, dass es sich an kleinen Standorten günstiger wohnen lässt. Der durchschnittliche Preis für ein WG-Zimmer lag Ende 2017 mit 187 Euro landesweit am niedrigsten in Bad Mergentheim. Die Obergrenze bildet Freiburg mit 364 Euro für ein Einzelzimmer.

Bundesweit gibt es 34 000 Wohnheimplätze – sie können die Not allenfalls mildern. Nur jedem zehnten Student steht in Deutschland eine solche subventionierte Unterkunft zur Verfügung. In Baden-Württemberg können die insgesamt acht Studierendenwerke gemeinsam mit anderen Anbietern immerhin 12,5 Prozent des Bedarfs decken. Allein das Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald zählt momentan 2000 Bewerbungen. Geschäftsführer Clemens Metz rechnet damit, etwa 500 Mietverträge abzuschließen – je nachdem, wie viele der Wohnheimplätze frei werden.