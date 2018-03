Konstanz. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten mehrere junge Männer die Gruppe angesprochen und sich erkundigt, wo man Zigaretten kaufen könne. Ein 17-Jähriger habe die Fragenden am frühen Mittwochmorgen daraufhin beleidigt und einen der Beteiligten attackiert, ein anderer habe Pfefferspray versprüht. Die jungen Männer flüchteten daraufhin, wurden jedoch von der Gruppe Jugendlicher verfolgt und mit Flaschen beworfen. Ein Mann wurde dabei am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde. Anschließend flüchteten die aggressiven Jugendlichen - zwei von ihnen wurden jedoch kurz darauf von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.