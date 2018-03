Franz Wittich ist jetzt Ehrenkommandanten

Hauptbrandmeister Franz Xaver Wittich, Feuerwehrkommandant des Waldachtals, legte am Samstag sein Amt nach langer Dienstzeit in die Hände seines Nachfolgers. Die neue Feuerwehrsatzung der Gemeinde Waldachtal machte es möglich: Franz Wittich wurde wegen seiner hohen Verdienste um das Feuerwehrwesen in der Gemeinde und im Landkreis zum ersten Ehrenkommandanten der Feuerwehr Waldachtal ernannt.Witti...