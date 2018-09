Adelmannsfelden. Ihre beiden Mitfahrerinnen erlitten nach Auskunft der Polizei schwere Verletzungen. Die 53-jährige Frau hatte zuvor an einer Kreuzung ein heranfahrendes Auto übersehen. Der 51-jährige Fahrer prallte daraufhin in das Auto der 53-Jährigen und wurde dabei leicht verletzt. Nachdem die Feuerwehr die Insassen aus dem stark verformten Fahrzeug befreit hatte, brachte ein Rettungshubschrauber die Frau in eine Klinik.