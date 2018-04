Bad Bellingen. Die Verletzungen habe die Frau am Mittwoch vermutlich durch Schläge erlitten, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte den Lebensgefährten der Frau als Tatverdächtigen. Ein Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an, Polizisten nahmen ihn fest.