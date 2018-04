Die 37-Jährige fuhr laut Meldung der Polizei am Mittwoch gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW von Göttelfingen in Richtung Eutingen. Dabei kam sie aus bisher nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Aus Richtung Eutingen kam ihr ein Linienbus entgegen. Obwohl der Busfahrer bremste und äußerst rechts fuhr, stieß die VW-Fahrerin heftig gegen den Omnibus. Nach der Kollision wurde der VW nach rechts geschleudert, kam von der Fahrbahn ab und blieb in der angrenzenden Wiese stehen.

Die Frau verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass sie noch am selben Abend in einer Tübinger Klinik verstarb. Der Busfahrer und zwei seiner Fahrgäste verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus nach Nagold. Alle anderen Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

An dem VW entstand Totalschaden, den die Polizei auf etwa 10000 Euro beziffert. Der Schaden am Linienbus wird auf zirka 100000 Euro geschätzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Feuerwehr Eutingen musste zur Unterstützung gerufen werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war der Streckenabschnitt für längere Zeit voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Der schwer beschädigte VW wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Auch der Leichnam der 37-Jährigen bleibt bis auf Weiteres in Obhut der Ermittlungsbehörden.