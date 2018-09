Frau weist sich selbst ins Gefängnis ein

Schwäbisch Gmünd. Die Frau klopfte einfach an die Türe der Vollzugsanstalt und wollte aufgenommen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da die 28-Jährige am Donnerstagabend keinen Ausweis dabei hatte, wurde die Polizei verständigt. Sie stellten fest, dass die Frau tatsächlich zur Festnahme ausgeschrieben war, wegen Diebstahls. Der 28-Jährigen wurde ihr Wunsch erfüllt - sie sitzt nun in Haft.