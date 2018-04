Die Neugier auf Kienzles Buch „Frauen mit Profil und Tatkraft – in Rottenburg im 20. Jahrhundert“ und seine Präsentation brachte am Freitag etwa 70 Besucher in die Stadtbibliothek. Das Besondere dieser Buchvorstellung: Volkshochschulleiter Bodo Müller und die Autorin befragten Zeitzeugen zu zwei der insgesamt fünf vorgestellten Frauen. Ottilie Sproll, Schwester von Bischof Joannes Baptista Sprol...