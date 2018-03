Freiburg. «Er hat noch mal Fieber gehabt und ist nicht bei 100 Prozent», sagte SC-Trainer Christian Streich am Freitag. Yoric Ravet, der beim 1:1 in Hoffenheim bereits eingewechselt wurde, sei hingegen nach seiner Achillessehnenreizung am Sonntag (18.00 Uhr) «eine Option für die Offensive». Auch der defensive Mittelfeldspieler Mike Frantz könnte nach monatelanger Verletzungspause bald wieder eine Alternative werden.