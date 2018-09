Fremder belästigt 15-jähriges Mädchen

Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen gegen 17.10 Uhr in Begleitung weiterer Jugendlicher in der Karlstraße unterwegs, als ein Mann sie unvermittelt am Gesäß begrapschte und ihr etwas in ausländischer Sprache mitteilte.

Schon zuvor, so die Polizei, hat der Mann der Jugendlichen immer wieder eindeutige Avancen gemacht, sie einmal sogar verfolgt und unflätig angesprochen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er hat einen dunklen Teint, ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er trug eine braune Stoffjacke mit Kapuze, eine dunkle Jeans und braune Wanderschuhe. Auffällig: Er trug eine transparente, grüne Plastiktüte bei sich.

Wer den Vorfall beobachtet hat und/oder Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 07071/9728660 zu melden.