Der Friedensnobelreis 2018 geht an die irakische Menschenrechtsaktivistin und Ex-IS-Gefangene Nadia Murad und den kongolesischen Arzt Denis Mukwege. Nadia Murad lebt in Baden-Württemberg. Beide erhalten die Ehrung „für ihren Einsatz, den Gebrauch sexueller Gewalt als eine Waffe im Krieg zu beenden“, verkündete die Juryvorsitzende Berit Reiss-Andersen in Oslo. Die Preisträger stünden „an der Frontlinie“ im Kampf gegen sexuelle Gewalt in Kriegen, und hätten dafür gesorgt, dass das Problem ins Licht der Öffentlichkeit rückt.

Nach der UN-Resolution 1820 gilt sexuelle Gewalt seit zehn Jahren als Kriegsverbrechen. Damit es mehr Strafverfolgungen gibt, sei es wichtig „dass Frauen das Konzept von Scham verlassen und offen erzählen“, betonte Reiss-Andersen.

Nadia Murad tut das. „Ich hoffe, dass dieser Preis dazu führen kann, dass sich Menschen gegenseitig akzeptieren, obwohl sie verschiedene Religionen haben und dass sie in Frieden miteinander leben können“, sagte sie. Die 25-Jährige gehört zur Minderheit der Jesiden, die der IS auslöschen wollte.

Der Gynäkologe Denis Mukwege betreibt seit 20 Jahren ein Krankenhaus in der ostkongolesischen Provinzstadt Bukavu. Mukwege hat dort tausenden von Opfern sexueller Kriegsgewalt geholfen. Spezialisiert ist er auf die Behandlung schwerer Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen. Immer wieder hat er angeprangert, dass Tätern aus dem Militär selbst nach Friedensschluss nicht der Prozess gemacht wird.

Die Entscheidung des Nobelkomitees wurde international begrüßt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte: „Es sind zwei großartige Preisträger, die beide für sich für den Schrei nach Menschlichkeit stehen inmitten furchtbarer Grausamkeiten, die Menschen anderen Menschen antun.“ Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte: „Diese unglaublich starke, junge Frau machte uns allen deutlich, dass sie sich nicht als Opfer des sogenannten „Islamischen Staates“ verstehen wollte, sondern als Überlebende mit Mut und Würde.

