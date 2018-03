„Fritzen“ sind gerade nicht so im Trend

18 Personen gehören dem Fritzenbund an. Im Jahr 1961 waren es noch 274. Der Name „Fritz“ und verwandte Namen stehen in der Beliebtheitsskala nicht mehr ganz oben, wie es in der Blütezeit war.Zur 153. Traditionsveranstaltung, dem Fritzentreffen, am Sonntag im Sulzer „Lamm“ kamen lediglich sieben Teilnehmer. „Oberfritz“ Fritz Bippus nahm es gelassen, nutzte die Zeit, um in den Annalen zu stöbern un...