Die Winzerkapelle Unterjesingen mit ihrem Dirigenten Valerij Deobald lädt bereits zum Frühjahrskonzert am heutigen Samstag, 24. März, und nicht, wie in der heutigen Print-Ausgaben angekündigt, am morgigen Sonntag. Der Beginn ist am Samstagabend um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.