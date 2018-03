Frühlingszeichen setzen

Der verkaufsoffene Sonntag zum Start in den Frühling war gestern ein voller Erfolg. Schon um die Mittagszeit war die verkehrsberuhigte Innenstadt gut gefüllt. Die Geschäftsleute lockten mit Schnäppchen ebenso wie mit Geschenkideen zum Osterfest.Dreh- und Angelpunkt war wieder die große Fahrradbörse am Marktplatz, wo am frühen Nachmittag zahlreiche Interessierte aller Altersgruppen drängten, um si...