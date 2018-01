Für Kitas ist keine Impf-Pflicht möglich

„Es gibt in Deutschland keine Impfpflicht.“ Dieser Satz von zentraler Bedeutung stand gleich in den ersten Zeilen einer Verwaltungsvorlage für den Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss am Donnerstagabend. Mit ihr reagierte die Stadt auf einen interfraktionellen Antrag.Dieser Antrag war von den Stadträten Christian Mickeler (Grüne), Martin Sökler (SPD), Ulrike Ernemann (CDU) und Gretel Schwägerl...