Für die Zukunft gut aufgestellt

Im Rahmen des 25. Jubiläums der Dettenseer Jugendwehr fand am Sonntagnachmittag eine gemeinsame Übung der drei Jugendwehren in Dettensee statt. Hierzu stellte die Dettenseer Abteilungswehr neben ihrem Löschfahrzeug LF8 fünf Jugendliche und Jugendleiter Alexander Hellstern als Gesamtleiter der gemeinsamen Übung ab. Aktive der Dettenseer Wehr hatten auch die Verkehrssicherung für die Ortsdurchfahrt übernommen, beziehungsweise die Fahrzeuge umgeleitet. Empfingen war mit sieben Nachwuchsleuten und fünf Betreuern, inklusive Jugendleiter Marc Link, gekommen. Angereist waren sie mit den Feuerwehrfahrzeugen LF8 und MTW. Nordstettens Jugendleiter Julius Waldmann war mit vier jungen Feuerwehrleuten und zwei Betreuern gekommen.

Nachdem ein Dettenseer Nachwuchsmann in die Empfinger Abordnung eingegliedert war, konnte mit den restlichen vier Nachwuchsfeuerwehrleuten aus Dettensee und Nordstetten eine zweite Achter-Gruppe zusammengestellt werden. Übungsobjekt war das Dettenseer Pfarrhaus und die danebenliegende Garage der Familie Schäfer, auf die der aus unbekannten Ursachen entstandene Brand im Laufe der Löscharbeiten übergegriffen hatte, erklärte Dettensees Feuerwehr-Guru Jürgen Brendle den vielen Zuschauern. Während die erste Gruppe, bestehend aus Dettenseer und Nordstetter Jugendlichen, aus Richtung Rathaus her operierte, rückte die Empfinger Gruppe aus Richtung Empfingen an. Beide Gruppen hatten sich um ihre Wasserversorgung mit zusammen fünf C-Rohren zu kümmern und eine Riegelstellung aufzubauen. Zusätzlich baute die erste Gruppe noch einen Beleuchtungssatz auf und die zweite Gruppe nahm eine Gasflaschenkühlung vor.

Prominentester Beobachter war Horbs Bürgermeister Ralph Zimmermann, der in Dettensee ein Feuerwehr-Wochenende abschloss. Tags zuvor war er nämlich auf dem Hohenberg bei der jährlichen Gefahrgut-Übung dabei. Er hatte somit gute Vergleichsmöglichkeiten und bescheinigte den drei Jugendwehren nicht schlechter gewesen zu sein. Zum ersten Mal habe er in Dettensee ein Hydro-Schild im Einsatz gesehen, was ihn offensichtlich beeindruckt hat. Jedenfalls könnten die Wehren aus Dettensee, Nordstetten und Empfingen stolz auf ihren Nachwuchs sein, sagte der Bürgermeister, die Gelegenheit zur Nachwuchs-Werbung nutzend.