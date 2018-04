Für die ganze Welt gefährlich

Auf dem Tübinger Holzmarkt protestierten am Samstagmittag etwa 150 Menschen gegen den US-geführten Militärschlag in Syrien. „Es ist nie eine Lösung, mit Gewalt auf Gewalt zu antworten“, so Henning Zierock von der Initiative Gesellschaft Kultur des Friedens. „Wir haben 40 Jahre gebraucht, um die Waffenarsenale des Kalten Krieges herunterzufahren.“ Die einzigen, die profitierten, seien die Waffenlo...