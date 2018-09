Fußball in der Wildnis

Freiburg. Aber was hat ein Fußball-Verein mit Natur- und Umweltschutz zu tun? Nichts – auf den ersten Blick. Zumal: Der Rasen, auf dem Fußball gespielt wird, ist sicher kein gutes Beispiel für Naturschutz. Er ist kurz geschnitten, frei von Blumen und Kräutern, die in wilden Wiesen wachsen, sich frei entfalten dürfen.

Aber gerade weil junge Menschen, die gern Fußball spielen, oft nur diesen aufgeräumten Rasen kennen, ist es an der Zeit, sie mit der Wildnis in Kontakt zu bringen. Deshalb soll als erstes Projekt dieser Kooperation im UNESCO-Biosphärengebiet Schwarzwald unter dem Motto „Heimspiel für die Wildnis“ ein Wildnis-Erlebnis-Pfad angelegt werden. Auf ihm sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene den „Urwald von morgen“ hautnah erleben können. Die Planungen laufen, der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Warum also nicht einen Fußball-Rasen anlegen und in Ruhe lassen? Ihn frei wachsen und wuchern lassen.

Die Fortschritte könnten bei den geplanten Wildnis-Exkursionen mit SC-Fans geprüft werden. Sobald der Rasen wild ist, greifen die Spielregeln für den Sport in der Natur. Dann treten Junior-Ranger des Biosphärengebiets gegen den SC-Juniorclub an. Wilde Nachwuchs-Kicker auf einem wilden Rasen. Das wird ein Spaß. Petra Walheim