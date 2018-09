Fußgänger angefahren

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verursachte ein 72-jähriger Autofahrer den Unfall, der gegen 12.15 Uhr mit seinem Citroën von der Gmelinstraße nach rechts in die Hölderlinstraße abbog. Den Fußgänger, der dort gerade über die Fahrbahn ging, hatte er laut Polizei offenbar nicht gesehen. Der Autofahrer hatte zwar grün, war allerdings wartepflichtig, da der Fußgänger ebenfalls bei Grün die Straße überquerte. Der 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.