Ganz großes Tennis

Dem Tennisclub Nordstetten mit 193 Mitgliedern (Vorjahr: 190) geht es rundum gut. „Wir haben eine super Anlage mit fünf Plätzen und Clubhaus, stehen finanziell gut da“, so Jürgen Meyer. Auch in Topform sind Jugendarbeit und die Spieler bis in die Verbandsliga. Der Sitzungsleiter informierte rückblickend über einen „wieder mal vollen Terminkalender“. Siebenmal tagte der Ausschuss bei rundum „super...