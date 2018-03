Gar koi bleede Kuah

Alde Kuah, bleede Kuah, domms Rindvieh, bleedr Ochs: Wenn schwäbische Menschen eine gewisse Antipathie gegenüber anderen zum Ausdruck bringen möchten, muss häufig das gemeine Hausrind in all seinen Geschlechtern herhalten. Christine Huber ist diese rhetorische Beschlagnahme ein wenig zu einseitig. Sie würdigt Kühe lieber in der Kunst: In ihrer Serie „Kuh’le Typen“ malt sie violette Kühe im Schnee...