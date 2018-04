1:5 in Holzhausen, 0:0 gegen Ofterdingen, 0:3 in Böblingen, 0:2 gegen Gärtringen: Der SV Nehren schwächelt derzeit gewaltig in der Fußball-Landesliga, hat nur noch zwei Punkte Polster auf den Relegationsplatz. Im Heimspiel heute (18 Uhr) gegen Schlusslicht SV Seedorf müssen deshalb Punkte her.„Das sind gefährliche Spiele, weil gegen den Tabellenletzten jeder einen Sieg erwartet“, sagt Spielertrai...