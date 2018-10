Gegen den Ex raus aus der Misere

Wenn Jörg Reich am Sonntag das Oberiflinger Sportgelände betritt, begleitet ihn immer noch ein merkwürdiges Gefühl: „Es ist schon was anderes als andere Spiele. Wenn man dann die ganzen Leute wieder sieht“, sagt er. Von 2010 bis 2012 trainierte Reich die Oberiflinger, führte den Verein 2012 in die Kreisliga A. Am Sonntag jedoch will er mit der SG Hallwangen wichtige Punkte sammeln, um eben nicht ...