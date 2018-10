Gegenpol zur Wegwerf-Unkultur

Initiatoren des Projekts, das sich am Horber Vorbild orientiert, sind der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sowie die Bruderhaus-Diakonie. In der Werkstatt der Bruderhaus-Diakonie in der Wittlensweiler Straße geht das Repair-Café am 30. Oktober um 16.30 Uhr an den Start. Besucher, Kunden können dort künftig an jedem letzten Dienstag im Monat von 16.30 bis 19 Uhr vorbeischauen und individuell...