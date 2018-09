Wegen gefährlichen Eingriffs in den Verkehr ermittelt das Polizeirevier Metzingen nach einem Vorfall am Donnerstag auf der B 28. Ein 36-Jähriger war gegen 8.50 Uhr mit seinem Abschleppwagen Richtung Reutlingen unterwegs und sah auf Höhe der Abfahrt Neuhausen/Dettingen auf der Brücke einen Mann, der einen unbekannten Gegenstand auf das Fahrzeug des 36-Jährigen herunterwarf. Der Gegenstand traf die Windschutzscheibe des Abschleppfahrzeugs und ließ diese splittern. Der Fahrer wurde laut Polizei nicht verletzt und konnte anhalten. Die Fahndung nach dem Unbekannten, der als 20 bis 45 Jahre alt und zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben wird, brachte keinen Erfolg. Der Schaden am Abschleppwagen beträgt schätzungsweise 500 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon 07123/9240.