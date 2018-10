Gequältes Würgen

„Einmütig ... für das ... Gewerbegebiet“, so der Artikel in der „Rottenburger Post“. Eher „kleinmütig“, was einem in Sachen SPD mal wieder auf der Zunge liegt. Mitleid – wär‘s im Politischen nicht tabu – käme hoch angesichts des gequälten Würgens um eine glaubwürdige Position. Im Bemühen, gedankenlose Abnehmer zu finden, werden nebulöse, vermeintlich schmackhafte Begriffe und unbegründete Phrasen gesetzt, wenn von „Mustergebiet“, „Synergieeffekte(n)“, irgendwie auch „Holzbau“ und „Sachen mit Umweltschutz“ oder die „befruchtende Nähe“ zu Siebenlinden und der Hochschule gesprochen wird, gipfelnd im Phantasma eines Gewerbegebiets, „das nicht aussieht wie ein Gewerbegebiet“(!). Es stehen einem schließlich Tränen der Dankbarkeit in den Augen, wenn damit sogar die Ortsentwicklung Kiebingens positiv vorangebracht werden soll. Ist damit vielleicht der zusätzliche Verkehr gemeint?

Statt dieses bodenlosen Geschwurbels einer SPD, deren Entscheidung der aufmerksame Betrachter allerdings schon vor Beginn der Diskussion erahnen konnte, wünschte man sich eigentlich eine Haltung, die substantiell begründet und nachvollziehbar ist, eine eigenständige Argumentation, die Rückgrat zeigt.

Ein bisschen leuchtet sowas wie Klarheit ja in der Anmerkung des Herrn Mozer auf, wenn er zum „Elsässer-Areal“ klar Position bezieht: Jeder könne mit seinem Boden machen, was er wolle, „Enteignung geht nun mal nicht.“

Leider auch daneben: Wissen Sie eigentlich, wie viele Eigentümer der Galgenfelder enteignet werden sollen?