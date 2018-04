Rund 14000 Euro Sachschaden an drei Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich Freitagnacht gegen 23.20 Uhr auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg ereignet hat. Ein 24-jähriger Fahrer eines VW Golfs prallte in das Heck eines anderen Golfs, der Fahrräder auf einem Fahrradständer montiert hatte. Durch den Aufprall lösten sich die Räder und fielen auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender Fahrer eines Audis konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr eines der heruntergefallenen Räder. An dem Audi Q5, den Fahrrädern und den beiden Golfs entstand Sachschaden in Höhe von rund 14000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund einer beim Unfall entstandenen Ölspur musste die Autobahnmeisterei eingesetzt werden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.