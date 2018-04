Köln. Der 41-jährige Geophysiker soll bei seinem rund sechsmonatigen Aufenthalt auf der ISS zahlreiche Versuche durchführen und als erster Deutscher auch für einige Monate das Kommando an Bord übernehmen. Nach Angaben der Europäischen Raumfahrtagentur ESA ist das Ziel der Experimente, Erkenntnisse für die Menschen etwa in medizinischer Hinsicht zu gewinnen und die Erkundung des Weltraums voranzubringen.

«Astro-Alex» soll am 6. Juni zusammen mit dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abheben. Er war bereits 2014 auf der ISS. Der Baden-Württemberger steckt nun im Endspurt seiner Vorbereitungen und Trainings für «Horizons». Die Pressekonferenz in Köln heute ist voraussichtlich sein letzter Auftritt vor den Medien, bevor er ins All fliegt.