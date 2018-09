Gestank vom Birkhof nervt Schillerhöhe-Bewohner

Vier Bürger von der Schillerhöhe machten am Montagabend in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung ihrem Ärger über die Geruchsbelästigung durch die alte Klärschlammtrocknungsanlage auf dem Birkhof Luft.Michael Rief berichtete von einer Besichtigung mit Alt-Bürgermeister Peter Vosseler in der vom Abwasserzweckverband Oberes Mühlbachtal betriebenen Altanlage und forderte die Stadt auf, etwas...