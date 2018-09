Gewa-Tower steht vor dem Verkauf

Fellbach. Für den Gewa-Tower, der nach der Insolvenz des Bauträgers seit fast zwei Jahren im Rohbau steht, scheint eine Lösung in Reichweite. „Wir sind auf der Zielgeraden, es ist allerdings noch kein Kaufvertrag unterschrieben“, sagte ein Sprecher des Insolvenzverwalters, lkin Bananyarli. Doch offenbar soll der Deal noch in dieser Woche in trockenen Tüchern sein. Denn für Freitag ist eine Pressekonferenz geplant, wie die Stadt Fellbach gestern bestätigte.

Medienberichte, wonach die Berliner CG-Gruppe den 107 Meter hohen Wohnturm komplett – also mit dem Hotel im unteren Bereich – übernehmen will, dementierte die Kanzlei von Bananyarli gestern nicht. Und bei dem Unternehmen, dass selbst als „der führende Mietwohnungsentwickler in Deutschland“ bezeichnet, will man sich „zu gegebener Zeit“ äußern. Und auch aus dem Fellbacher Rathaus heißt es zum bevorstehenden Verkauf des Bauwerks: Kein Kommentar. Die Zurückhaltung hat einen Grund: Der Verkauf der Immobilie war vor einem Jahr schon einmal gescheitert als der damalige Investor, quasi auf der Zielgeraden, sein Angebot zurückgezogen hatte.

Die CG-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben rund 500 Mitarbeiter und will in den nächsten fünf Jahren Projekte im Wert von rund sechs Milliarden Euro umsetzen. Seit einem Jahr ist der Immobilienkonzern in Stuttgart vertreten. CG-Gründer, Christoph Gröner, dessen Initialen im Firmennamen stehen, hatte es im Frühjahr zu gewisser Prominenz gebracht, als er in der ARD-Dokumenation „Ungleichland“ stellvertretend für die deutsche Oberschicht porträtiert wurde.

Von der Pleite der Projektgesellschaft Gewa 5 to 1 GmbH sind nicht nur die 44 Wohnungseigentümer betroffen, die vor dem Insolvenzantrag eine Kaufvertrag unterzeichnet hatten, sondern auch Kapitanleger die Gewa-Anleihen im Wert von 35 Millionen Euro gezeichnet hatten. Mit dem Geld sollte der Bau des Hochhauses finanziert werden. Auch wenn es nun gelingt, den Turm zu verkaufen, droht den Anlegern ein hoher Verlust. Jürgen Schmidt