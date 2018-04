Der 20-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Rad von der Johann-Sebastian-Bach-Straße kommend durch das Durchgangstor zur Georg-Friedrich-Händel-Straße unterwegs. An er an der Ampel zum Industriegebiet In Laisen warten musste, wurde er unvermittelt angegriffen.

Die Schläger sind nach seiner Beschreibung etwa 18 bis 20 Jahre alt und der eine 1,90 Meter, der andere 1,75 bis 1,80 Meter groß. Einer habe eine Jogginghose getragen. Nach dem Angriff soll einer von ihnen in einen Pkw eingestiegen und davongefahren sein.

Hinweise erbittet die Polizei an 07121/943333.