Glatzel freut sich über Doppelpack

Heidenheim/Ingolstadt. Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim scheint ein Näschen für richtige Personalentscheidungen zu haben. Mit Robert Glatzel wechselte er den Mann des Tages ein. Mit seinem ersten Doppelpack für den FCH sorgte der 24-Jährige beim 2:0 gegen die zuvor ungeschlagene SpVgg Greuther Fürth für den ersten Heimsieg der Ostalb-Kicker in dieser Saison.

Schon bei der 2:3-Niederlage beim Hamburger SV hatte Schmidt, der gegen Fürth für Stammtorwart Kevin Müller (Magen-Darm-Grippe) den kaum geforderten Vitus Eicher zwischen die Pfosten beorderte, die beiden Torschützen Patrick Schmidt und Glatzel erst in der zweiten Halbzeit aufs Spielfeld geschickt. „Er hat sich über den Platz auf der Bank nicht gefreut, dann aber eine sehr gute Reaktion gezeigt“, sagte Trainer Schmidt. Mit dem ersten Ballkontakt hatte Glatzel die Führung erzielt. „Das ist mehr ein Zufall, dass ich jetzt in zwei Spielen nach der Einwechslung getroffen habe. Natürlich fühlt man sich als Einwechselspieler nicht wohler, will aber der Mannschaft immer helfen“, betonte Glatzel, der nun auf einen Einsatz in der Startelf am Mittwoch (18.30 Uhr) in Regensburg hofft. Die Heidenheimer fahren mit neuem Selbstbewusstsein in die Oberpfalz. „Wir haben acht Punkte nach sechs Spielen. So viele hatten wir in der vergangenen Saison erst nach elf Partien. Wir sollten uns ein weiteres Polster nach unten zulegen“, ergänzte Schmidt.

Die Regensburger demontierten den Ex-Bundesliga-Dino Hamburger SV in dessen Stadion mit 5:0 und feierten nach fünf Partien ohne Dreier wieder einen Sieg. Der bayerische Rivale FC Ingolstadt hat nach dem 0:1 gegen den FC St. Pauli Trainer Stefan Leitl entlassen. Zudem muss sein Assistent Andre Mijatovic gehen. FC-Sportdirektor Angelo Vier: „Wir wollen mit der Veränderung die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur bringen.“ Individualtrainer Fabian Gerber wird morgen im Spiel beim 1. FC Köln auf der Bank sitzen. Als Nachfolge-Kandidaten gelten Markus Weinzierl, Jens Keller und Uwe Neuhaus. dg