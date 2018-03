Größter Marihuana-Anbau aller Zeiten vor Gericht

Ein Marihuana-Geschäft in dieser Dimension habe er noch nie erlebt, sagte der als Zeuge geladenen Polizeibeamte, dem mit seiner Erfahrung von fast 50 Lebensjahren nicht mehr vieles fremd ist. Staatsanwalt Achim Ruetz und Richter Michael Groß ging es nicht anders. Ein außergewöhnlicher Fall wurde als in dieser Woche am Amtsgericht Freudenstadt verhandelt.Außergewöhnlich noch in anderer Hinsicht: W...