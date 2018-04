Großbaustelle für 29 Millionen

Das Kaliber dieses Großvorhabens in Sachen Altenbetreuung ist, in Zahlen gemessen, beachtlich. Insgesamt drei neue Bauten entstehen auf dem inzwischen leer geräumten alten Postareal an der Karl-von-Hahn-Straße. Außerdem wird, sobald die Neubauten errichtet sind (18 Monate Bauzeit) das Martin-Haug-Stift, erbaut 1984, von Grund auf saniert und an die Vorgaben der Landesheimverordnung angepasst. Das...