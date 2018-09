Grün-Schwarz muss zahlen

Stuttgart. Die Landesregierung von Baden-Württemberg muss 10 000 Euro zahlen, weil sie die geplanten Diesel-Fahrverbote in Stuttgart nicht verschärft. Wie das Verwaltungsgericht Stuttgart gestern mitteilte, hat es mit Beschluss vom vergangenen Freitag ein Zwangsgeld festgesetzt. Außerdem droht das Gericht mit einem weiteren Zwangsgeld in gleicher Höhe, falls die Regierung bis Mitte November den Luftreinhalteplan nicht nachbessert.

Die grün-schwarze Landesregierung weigere sich weiterhin „ohne jeden sachlichen oder rechtlichen Grund“, ein Fahrverbot auch für Euro-5-Diesel einzuführen, kritisieren die Stuttgarter Richter. Die Landesregierung will darüber erst nächstes Jahr entscheiden. Fest steht dagegen schon, dass Dieselautos der Euronorm 4 oder niedriger ab Januar aus der Stuttgarter Umweltzone ausgesperrt werden.

Stuttgart ist eine von zahlreichen Städten, in denen die Umweltschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) gerichtlich auf Fahrverbote drängt. In Hamburg und Frankfurt am Main hatte sie damit schon Erfolg. In anderen Bundesländern weigern sich die Regierungen hingegen, die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Dass Zwangsgelder kaum Wirkung auf Landesregierungen haben, stellte indes der bayerische Verwaltungsgerichtshof Ende August fest. Das Zwangsgeld wandere nur von einer Haushaltsstelle in eine andere. afp