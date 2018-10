Stuttgart/Oslo Grüne: Murad ist Vorbild für Frauen in aller Welt

Die Vergabe des Friedensnobelpreises an Nadia Murad ist nach Ansicht der Grünen in Baden-Württemberg eine «hochverdiente Würdigung ihres Einsatzes für die Rechte von Frauen und Mädchen, für den Schutz vor sexualisierter Gewalt und für die vom IS verfolgten Jesidinnen und Jesiden».