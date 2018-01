Grüner Neustart

Hannover. Die Grünen sollten künftig vermehrt Menschen ansprechen, „die sich abgehängt und zurückgesetzt fühlen“. Das sind Worte, die weit hinaus reichen über die üblichen Beteuerungen, man müsse auch über den eigenen Tellerrand schauen. Habeck nimmt die Modernisierungsverlierer in den Blick. Und das sind in den seltensten Fällen die im Schnitt gut verdienenden Grünen-Sympathisanten – sondern zum Beispiel auch AfD-Wähler.

Die Strategie ist riskant, aber sie kann zum Erfolg führen. Habeck will die Partei erneuern, indem er ihre thematische Bandbreite vergrößert. Aber vor allem will er mit grüner Politik besser das Lebensgefühl vieler Menschen treffen, die sich in der Gesellschaft nicht richtig mitgenommen fühlen.

Damit schlägt Habeck die Brücke zu den Anfangszeiten, als die Grünen noch eine Bewegung waren, die gegen Umweltzerstörung und atomare Hochrüstung kämpfte. Auch damals fühlten sich viele Öko-Pazifisten am Rande der Gesellschaft, weil die Etablierten die von ihnen thematisierten Probleme leugneten oder einfach nicht ernst nahmen. Heute sind die klassischen Parteien erneut in der Krise; das Schrumpfen der GroKo-Parteien ist ein Beleg dafür. Im Gegenzug sind in Deutschland wie in vielen anderen europäischen Ländern neue Kräfte entstanden, die mehr den Charakter von Volksbewegungen haben – am linken und rechten Rand sowie in Frankreich auch in der politischen Mitte. Insofern könnte die Zeit für einen grünen Neustart nicht günstiger sein.

Doch wenn Habeck seine Partei zu neuen Ufern führen möchte, so setzt er sie damit auch einem Risiko aus: Sind die Mitglieder wirklich bereit, mehr über ihr eigenes Milieu hinaus zu wirken? Dem umweltbewegten grünen Studienrat fällt es gewiss leichter, sich mit der globalisierungskritischen Studentin auszutauschen als mit einem ostdeutschen Wendeverlierer.

Wie es gehen kann, hat die neue Grünen-Co-Chefin und Braunkohle-Kritikerin Annalena Baerbock bei ihren Gesprächen mit Lausitzer Kohle-Kumpel gezeigt, die um ihren Job fürchten. Aber werden die anderen Parteimitglieder diesen Weg mitgehen? Besonders schwierig dürften dabei Kommunikationsversuche über die grüne Flüchtlingspolitik werden – vor allem mit Menschen, die sich von der Gesellschaft benachteiligt fühlen und die Willkommens-Euphorie nicht teilen.

Immerhin haben die Grünen beim Parteitag gezeigt, dass sie bereit sind, neue Wege zu gehen und mit alten Prinzipien zu brechen. So spielte der bis dahin geltende Proporz Realo/links bei der Besetzung von Spitzenpositionen in Hannover plötzlich keine Rolle mehr. Stattdessen wählten die Delegierten mit großer Mehrheit einfach die beiden Kandidaten, die ihnen am kompetentesten erschienen. Ein Neustart kann manchmal so einfach sein.