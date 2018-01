Stuttgart. Selten grün sind sich die Koalitionäre der Landesregierung, wenn Waidwerk auf Politik trifft. Doch die afrikanische Schweinepest treibt Grüne und Schwarze zu seltener Einigkeit. Sau tot muss es öfter in Wald und Flur heißen. Da blasen Reinhold Pix, Wildtiersprecher der Grünen, und Peter Hauk, CDU-Agrarminister, ins gleiche Jagdhorn. Aufrüsten sollen die Jäger. Nachtzielgeräte müssten her, um mehr Schwarzkittel zu erlegen. Die „letale Entnahme“, wie Hauk den Abschuss akademisch vornehm umschreibt, lasse zu wünschen übrig.

Das ist allerdings seit vielen Jahren so. Landwirte beklagen den Wildwuchs schon lange. Die Borstentiere vermehren sich rasch, auch dank des reich gedeckten Tisches durch mehr Mais- und Rapsfelder. Doch niemand weiß, wie viele wilde Schweine und Sauen sich im Südwesten tummeln. Ihre Zahl um 70 Prozent zu dezimieren, wie der Bauernverband verlangt, soll den Jägern zwar Beine machen, bleibt aber eine Luftnummer. Sie wird nie zu belegen sein. Und wer das Virus aufhalten will, müsste neun von zehn Wildschweinen töten, meinen Tiermediziner.

Nur den Jagdverband stört die grün-schwarze Harmonie. Opto-elektronisches Aufrüsten? Wenig waidgerecht, schallt es von den Hochsitzen. Zudem verbreiten Zweibeiner die Seuche weitaus schneller. Doch der Appell an Reisende, kein Wildschweinfleisch aus Osteuropa einzuführen oder kein Wurstbrötchen in die Pampa zu werfen, klingt lang nicht so forsch wie der Ruf nach knalligem Halali im Forst. Martin Hofmann