Gute erste Freibadsaison mit Luft nach oben

Über einen Mangel an Freibadwetter-Tagen kann man sich in diesem Jahr nicht beklagen. Die erste Freudenstädter Freibadsaison mit Eröffnung am 30. Juni ist gut gelaufen. „Mit rund 23000 Besuchern wurde das Freibad gut angenommen und wir ziehen ein durchweg positives Fazit für die kurze Saison“, sagt Bäder-Geschäftsführer Tobias Degout. Er betont, dass die Zahl der tatsächlichen Freibadbesucher no...