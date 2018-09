Freiburg. Mittelfeldspieler Janik Haberer klagte nach einem Zusammenprall im Training über Schwindelgefühle. Sein Einsatz beim Tabellen-Dritten der Fußball-Bundesliga ist fraglich und musste noch ärztlich abgeklärt werden. Stürmer Nils Petersen ist mit Patellasehnenproblemen angeschlagen, Jerome Gondorf und Philipp Lienhart hatten einen Infekt.

Zudem ist Pascal Stenzel nach seiner Gelb-Roten Karte beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart gesperrt. Der Rechtsverteidiger wird höchstwahrscheinlich durch Lukas Kübler ersetzt.

Freiburgs Trainer Christian Streich hatte nach nur einem Punkt aus den drei Bundesliga-Spielen in dieser Saison ohnehin über Wechsel in der Startelf nachgedacht. «Wir brauchen eine engagierte und defensiv gute Leistung, um in Wolfsburg zu bestehen», sagte Streich am Donnerstag.