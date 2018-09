Haft für Ex-Kitaleiter wegen Schulkind-Vergewaltigung?

Heilbronn. Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag fünfeinhalb Jahre Haft gefordert, der Verteidiger plädierte in nichtöffentlicher Sitzung auf vier Jahre Haft. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe im Prozess eingeräumt.

Laut Anklage soll er sich von 2012 bis Anfang 2018 insgesamt 19 Mal meist in seiner Wohnung an einem anfangs sechs Jahre alten Kind vergangen und die Taten gefilmt haben. Er sitzt seit Anfang März in Untersuchungshaft. Bereits Anfang 2016 war der Erzieher beim Tauschen von Kinderpornos erwischt worden.