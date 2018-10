Hailer bringt’s auf mehr als 60 Liter

Seit wievielen Jahren Klaus Hailer Blut spendet, das weiß der Mühlheimer gar nicht so genau. Wie oft Hailer Lebenssaft gegeben hat, hingegen schon. Bei der Blutspenderehrung der Stadt am Mittwochabend im Bürgersaal wurde Klaus Hailer für 125-maliges Spenden ausgezeichnet. Da bei jedem Abzapfen ein halber Liter Blut zusammenkommt, hat der 70-Jährige in seinem Leben bislang also bereits 62,5 Liter ...