Erlangen. Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg/Handewitt bleiben die Mannschaft der Stunde. Beim 27:26 (15:14)-Auswärtserfolg über den HC Erlangen gewann der Titelverteidiger und Tabellenführer auch sein achtes Spiel und stellte einen neuen Clubrekord auf: Saisonübergreifend sind die Norddeutschen nun schon seit 16 Partien ohne Punktverlust. An die Rekordserie des THW Kiel von 40 Siegen kommt die SG aber noch lange nicht heran.

Der SC DHfK Leipzig hat unterdessen den Befreiungsschlag verpasst. Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Michael Biegler gab es in letzter Sekunde eine unglückliche 24:25 (12:15)-Niederlage gegen den THW Kiel. Für die Mannschaft des neuen Chefcoachs André Haber war es das fünfte sieglose Spiel in Serie. Kiels Spielmacher Domagoj Duvnjak sorgte mit einem verdeckten Wurf für die Entscheidung.

Siege gab es auch für die MT Melsungen und die Füchse Berlin. Die Nordhessen schlugen Frisch Auf Göppingen mit 25:22 (13:11), die Hauptstädter die Eulen Ludwigshafen 30:26 (14:14). Für Göppingen war es bereits die dritte Niederlage in Folge. Ärgerlich aus Sicht der Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer war, dass in Melsungen durchaus etwas Zählbares drin war. Ausgerechnet der sonst so sichere Siebenmeterschütze Marcel Schiller vergab beim Stand von 19:21 und 21:23 zwei Strafwürfe. dpa/eb