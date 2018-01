Karlsruhe. Die Angeklagte kündigte zum Prozessauftakt eine Aussage an. Die Staatsanwaltschaft wirft der ehemaligen Haushaltshilfe des Opfers vor, die 66-Jährige im Mai vergangenen Jahres in deren Wohnung in ihrem Bett erstochen zu haben, um den mehrfachen Diebstahl von Schmuck und Bargeld zu vertuschen. Einen Tag nach der bis dahin unbemerkt gebliebenen Bluttat kehrte sie den Angaben zufolge in die Wohnung zurück und legte Feuer, um Spuren zu vernichten. Die Anklage lautet auf Mord und besonders schwere Brandstiftung.

Laut Staatsanwaltschaft starb die 66-Jährige an schweren Stichverletzungen in Kopf und Hals. Zum Zeitpunkt des Feuers war sie längst tot. Die Angeklagte sitzt seit ihrer Festnahme im August in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind 17 Verhandlungstage geplant; ein Urteil könnte demnach am 19. März gesprochen werden.