Havertz bringt Bayer etwas mehr Ruhe

Frankfurt/Leverkusen. RB Leipzig hat auch bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt das ersehnte Erfolgserlebnis verpasst. Das Team von Trainer Ralf Rangnick kam nicht über ein 1:1 (0:1) bei den Hessen hinaus. Emil Forsberg rettete per Handelfmeter (54.) immerhin einen Punkt, nachdem Gelson Fernandes (26.) die Frankfurter vor 43 800 Zuschauern in Führung gebracht hatte. Beide Teams verpassten damit den Sprung in die obere Tabellenhälfte, die ambitionierten Leipziger liegen nach vier Spielen schon sieben Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern.

Beide Teams begannen weniger als 72 Stunden nach dem Auftakt in der Europa League mutig und forsch. Die Frankfurter wollten den Schwung nach dem überraschenden 2:1 in Marseille mitnehmen, die Gäste aus Leipzig das 2:3 gegen Rivale RB Salzburg mitsamt der Verfehlungen einiger Spieler vergessen machen. Beides funktionierte nur ansatzweise.

Erster Leverkusener Sieg

Bayer Leverkusen hat dank Youngster Kai Havertz den ersten Sieg in der Saison eingefahren. Drei Tage nach dem 3:2 bei Ludogorez Rasgrad in der Europa League gewann die Werkself mit 1:0 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 – und verschaffte ihrem zuletzt in der Kritik stehenden Trainer Heiko Herrlich nach drei Liga-Niederlagen den dringend benötigten Erfolg. Havertz (62.) erzielte nach einer Flanke von Nationalmannschafts-Kollege Julian Brandt per Kopf den Treffer des Tages. Der 19-Jährige hatte bereits unter der Woche beim 3:2 gegen Ludogorez Rasgrad zwei Tore erzielt.

Herrlich darf sich nach dem verkorksten Saisonstart nun vorerst auf ruhigere Tage unter dem Bayer-Kreuz einstellen. Mainz kassierte indes nach dem starken Saisonstart mit sieben Punkten aus drei Spielen die erste Niederlage. dpa/sid