Heidenheim. Der 25-Jährige zog sich beim 3:1 im Testspiel am Donnerstag beim SC Austria Lustenau einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining ist vorerst unklar, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der Tabellenzehnte von Trainer Frank Schmidt trifft nach der Länderspielpause am 20. Oktober auf den 1. FC Magdeburg.