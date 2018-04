Heilbronn. „Leck mich am Arsch, du Stadt der Krämerseelen“, empfahl sich Oberbürgermeister Paul Hegelmeier den ungeliebten Heilbronnern. Der legendäre Abschied liegt 114 Jahre zurück, seither hat sich die Stadt natürlich nur positiv entwickelt. Weltoffen, innovativ, lebenswert ist Heilbronn geworden. Doch der Griff zum Portemonnaie fällt nicht nur Alteingesessenen noch immer schwer.

Am Dienstag, ein Jahr bevor der Bundespräsident die gewiss großartigste aller Bundesgartenschauen eröffnen wird, beginnt der Vorverkauf der Dauerkarten. Diese Anschaffung will gut überlegt sein, auch wenn sie sich angeblich schon bei fünf Besuchen bezahlt macht. Wer sich jetzt das Billettle für 110 Euro zulegt, spart 15 Euro. Das Angebot gilt bis 16. April 2019. Aber ließe sich das Geld in der Zeit nicht besser wenigstens vermehren? Steht nicht bald eine Hochzinsphase bevor?

Verlockende Zugaben erschweren das Grübeln über die Investition. Die ersten 100 Käufer bekommen einen Gutschein über 25 Euro von örtlichen Geschäftsleuten. Wer sich bis Jahresende eine Dauerkarte zulegt, kriegt gratis ein Ticket für das neue Wissenschaftszentrum Experimenta dazu, das ganz arg einzigartig werden soll.

Der Vorverkaufsstart wird ein Fest. Dabei werden der aktuelle OB nebst dem amtierenden Tourismusminister eine „Dauerkarte im Großformat“ bekommen. Auf ein Geschenk können sich die VIPs nicht freuen. Im Programm steht ausdrücklich „Verkauf“. Also, 110 Euro nicht vergessen! Hans Georg Frank